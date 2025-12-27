2025年のプロ野球は阪神とソフトバンクがリーグ優勝を飾り、日本シリーズではソフトバンクが5年ぶりの日本一を達成した。年俸の大幅アップを勝ち取った選手がいる一方、今季限りでユニホームを脱いで再出発する選手もいる。チームを去りゆく選手を紹介する「惜別球人」。DeNAからは京山将弥投手(27)。韓国・ロッテ移籍が決まった京山の第一声は「寒いです」だった。高校卒業以来9年間過ごした横浜から韓国の港町・釜山へ。27歳