小中学生の体力向上などを目的とした「第13回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール」が26日、東京・赤坂のTBSでオンライン審査が行われた。規定曲の小学生部門で文部科学大臣賞に輝いたのは、マレーシアから応募したジョホール日本人学校のチーム「JSJmiraclesmilecherries！！」。3〜5年生の12人でつかんだ栄冠。田代和花さんは「100点のダンスを届けることができました！」と喜んだ。同部門で海外の学校が