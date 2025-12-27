2025年のプロ野球は阪神とソフトバンクがリーグ優勝を飾り、日本シリーズではソフトバンクが5年ぶりの日本一を達成した。年俸の大幅アップを勝ち取った選手がいる一方、今季限りでユニホームを脱いで再出発する選手もいる。チームを去りゆく選手を紹介する「惜別球人」。ヤクルトからは山下輝投手（26）。現役引退を決断し、長く苦しいケガとの闘いに終止符を打った山下は「今年うまくいかなかったら終わりだと思ってプレーし