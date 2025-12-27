2歳G1「第42回ホープフルS」が中山11Rで行われる。将来性豊かな16頭が顔をそろえた。本命はアンドゥーリルに託す。未勝利戦、アイビーSと連勝中。前走は1Fの距離延長にも難なく対応し、センスあふれる勝ちっぷりだった。器用さも備えており、中山芝2000メートルへのコース替わりも問題ないだろう。再び間隔は空いたが、豊富な稽古量で動きは上々。3連勝でG1初制覇を飾る。馬連（12）→（1）（2）（3）（6）（10）（13）（14）