事件のあった横浜ゴム三島工場の出入り口付近＝26日午後8時2分、静岡県三島市静岡県三島市の横浜ゴム三島工場で、刃物で刺されるなどして社員15人が負傷した事件で、殺人未遂容疑で逮捕された三島市中、無職小山雅貴容疑者（38）が、サバイバルナイフで次々に襲った疑いがあることが27日、捜査関係者への取材で分かった。容疑者は工場の関係者とみられ、県警は強い殺意を持ち襲ったとみて、社員との関わりや、トラブルの有無など