timeleszの橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝が出演する日清食品「チキンラーメン」の新CM『ひよこちゃんたち誕生篇』が、本日12月27日より全国で放送される。【動画】橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝がひよこちゃんに！日清食品「チキンラーメン」の新CM『ひよこちゃんたち誕生篇』2種今回の新CMでは、2011年の「チキンラーメンのチキンラーメンちょびっとだっけ♪好きになってってっとてっと♪」という歌が特徴のCMをリバイバル