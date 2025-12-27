香取慎吾がMCを務める新番組『しんごの芽』（※芽は絵文字が正式表記）が、読売テレビにて2026年1月10日より毎週土曜23時30分に放送されることが決定。MCを務める香取からコメントが到着、彼が手掛けたロゴを使用した番組ビジュアルも公開された。香取の関西ローカルでのレギュラー番組は初。【写真】香取慎吾初の関西ローカルでのレギュラー番組放送へ！「『うさかめ』でつよぽんが良くしてもらってて羨ましかった（笑）」