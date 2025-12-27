アンドゥーリルは初の関東遠征だった前走で減るどころか8キロ増。落ち着き十分。いい意味での重厚感すら感じる抜群の気配で周回した。長距離輸送をこなした経験は大きいはず。ジャスティンビスタの前走は腹周りがポテッと映ったが、身のこなしは素軽かった。1泊競馬で当日イレ込まなければ問題なし。バドリナートは父コントレイル譲りの好馬体。後肢の踏み込みも力強く、精神面も大人びているのがいい。ショウナンガルフの前