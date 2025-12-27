決戦前日のノーウェアマンは坂路4F66秒8〜1F15秒6で息を整えた。初勝利となった前走は返し馬で刺激を与えたことが奏功。「やり過ぎるのは良くないけど、いい塩梅でやる気を出してあげたい。ちょっと掛かり気味に行っているならOKです」と、ここが重賞初挑戦の浅利師。今日の返し馬は要注目だ。