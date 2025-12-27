フォルテアンジェロは坂路をリラックスした様子で登坂。小気味いいフットワークで4F62秒9〜1F14秒7をマーク。昨年ピコチャンブラック（13着）のリベンジが懸かる上原佑師は「操縦性の高さが武器。本当に良くなるのは来年だと思いますが、素質は引けを取らない。チャンスはある」と期待していた。