フジテレビは来年1月3日午後9時30分から、「119エマージェンシーコール2026 YOKOHAMA BLACKOUT」を放送する。今年の1月クールに月9枠にて放送して好評を得た、女優清野菜名（31）主演「119エマージェンシーコール」のスペシャルドラマ。司令課3係のメンバーがパワーアップして帰ってくる。主人公の粕原雪を清野が演じ、兼下睦夫を瀬戸康史（37）、新島紗良を見上愛（25）、与呉心之介を一ノ瀬颯（28）、箕輪健介を前原滉（33）、高