巨人は２６日、来季の新外国人として、前レッドソックス傘下３Ａのブライアン・マタ投手（２６）と契約合意したと発表した。ベネズエラ出身の最速１６１キロを誇る大型右腕で、今季は３Ａでリリーフとして４２試合に登板。昨季までは主に先発を務めており、チームの課題となる先発ローテの一角としての活躍が期待される。マタは球団を通じて「私の才能を信じてくれた読売ジャイアンツに心から感謝しています。競争心が強く、常