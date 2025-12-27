ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２６日、来季の捕手起用の理想について「要であるキャッチャーなので。もちろん１人がベストです」との方針を示した。今季は９年目の古賀が台頭して自己最多の８７試合に出場し、打率・２８０と“打てる捕手”としても存在感を発揮した。今季７４試合の出場のベテラン・中村悠を含めた２人が、２６年の正捕手の有力候補とみられる。新指揮官は、自チームの投手や対戦球団との相性を「加味しな