ＤｅＮＡ・梶原昂希外野手（２６）が２６日、来季はリーグ優勝に導く活躍で、ビールＣＭをゲットすることを宣言した。ビール党という若手のホープは「『おつかれ生です』のＣＭとか、そういったのに出てみたい」と熱望した。昨年の日本一では、ビールかけを機に石井コーチが「アサヒ生ビール」のＣＭに出演して話題を呼んだ。今季レギュラー獲得を期待されながら６１試合出場、打率・２４５、２本塁打、１０打点に終わった梶原