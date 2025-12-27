札幌2歳S2着から挑むジーネキングは、角馬場で運動した後にダートコースへ。落ち着いた様子で状態を整えた。相田助手は「休養中に全体的なボリュームが出てきた感じがある。ハナにこだわる必要はないと思いますが、良さを生かせるのは前々かなと。ローカルを走ってきたので、あとは直線の坂をこなしてくれるか」とイメージした。