巨人・山崎が２６日、来季の開幕投手へ意欲を示した。阿部監督が１１月のトークショーで開幕投手について「（山崎）伊織に行ってほしい」と指名。今季１１勝を挙げた右腕は開幕投手ついて「責任は大きい。チームの１試合目なので、とても大事な試合」とした上で「（阿部監督に）名前を出してもらえているので、レベルアップをして、シーズンを迎えられるように頑張りたい」と意気込んだ。