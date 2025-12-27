オルフセンは角馬場、ダートコースで調整。活気のある動きが目を引き、心身のバランスが整った印象だ。24年北海道セレクションセールで1億1000万円の値が付いた期待馬。相田助手は「（デビュー2戦の）東京でよく走れていた。今回は中山に替わりますけど、特に問題はないかなと思っています」と期待していた。