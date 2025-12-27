過去10年で傾向を探る。☆人気1番人気は【3・0・2・5】とそれなり。2番人気は【1・3・2・4】、3番人気は【2・2・1・5】、4番人気は【2・1・0・7】。7番人気以下の馬券絡みは7度あり波乱含み。☆前走着順1〜5着が8勝を挙げており、前走好走馬を信頼していい。ただ、6着以下も8度連対していて、ヒモ荒れには注意。☆前走スプリンターズS組【2・2・1・13】が中心。3勝クラス組【0・0・0・7】、オープン組【1・1・1・41