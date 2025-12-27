ロッテのサブロー監督（４９）が２６日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで取材に応じ、ドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝の来春都城１軍キャンプ帯同を明言した。「１軍に行くんじゃないですか。僕も見たいし」と話した。監督就任して初仕事となったドラフトを「最高のドラフト」と振り返る。石垣元については「高校生なんですけど即戦力として考えているので。将来的に世界で羽ばたけるピッチャーになっていただけた