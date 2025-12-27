女優の浅川梨奈（26）が26日、都内で2026年カレンダーの発売記念イベントを行った。今月まで放送されたTBSドラマ「フェイクマミー」で共演した波瑠（34）が、高杉真宙（29）と結婚。「おめでとうございます」と祝福し「私も波瑠さんみたいな素敵な女性になれるよう頑張りたい」と話した。自身の今年の漢字には「健」を選出。「プライベートもお仕事も健やかに過ごせた一年」だった一方で、体調を崩したことから「健康が大事」