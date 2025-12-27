4年目を終えたDeNA・梶原が「おつかれ生です」CM出演を熱望した。「琢朗さんのCMを（昨オフ）練習中に見た。自分も出たい」。昨季26年ぶり日本一を達成すると、ビールかけで目立った石井野手コーチ（現巨人2軍監督）にアサヒ生ビールの「おつかれ生です」CMの話が舞い込み、影響力を実感した。昨季は自己最多91試合出場も、今季は61試合で打率・245、2本塁打、10打点。来季は復調して頂点をつかみ「おつかれ生」もゲットした