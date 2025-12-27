過去10年で傾向を探る。☆馬齢馬券内30頭のうち28頭が3〜5歳。特に3歳馬は26頭が出走して【5・2・3・16】と好成績。6歳以上は【0・1・1・35】と苦しい。☆ステップ前走G1組が9勝、2着10回、3着10回と圧倒。中でも天皇賞・秋組は近5年で3勝とトレンドになりつつあるローテだ。他ではジャパンC、菊花賞組が2勝ずつ。☆前走着順勝ち馬全10頭が前走5着以内に好走。特に、前走1着馬は5勝を挙げており素直に評価していい。