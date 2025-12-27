社民党のラサール石井参院議員（70歳）が12月26日、自身のX（Twitter）を更新。アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の新作が制作されるものの、声優が交代することについてコメントしている。ラサール石井は1996年から2008年まで、アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の主人公・両津勘吉の声を担当。「こち亀」の舞台などにも出演してきたが、先日、新たな「こち亀」アニメ化のプロジェクトが発表され、声優も一新されるこ