繰り上がりでゲートインしたエキサイトバイオは金曜朝、角馬場から坂路へ。今野師は「先週の時点で（調子が）良かった。その状態をキープしている」と好調ぶりに目を細める。最内1番枠からのスタート。「ラジオNIKKEI賞も1番枠で勝っているし縁起がいいね。春に比べて重厚感が出て、体つきも成長しています」と力を込めた。