シンエンペラーは金曜朝、角馬場からCWコースで汗を流した。吉田一助手は「体つきはいいし、前走（ジャパンC8着）より状態が上がっているのは間違いない」と良化を強調。持ち前の器用さを生かせる1枠2番からスタート。「いいところを引けたと思います。枠に左右されるコース形態なので、この枠を生かしたい」と願っていた。