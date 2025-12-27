ラストランのジャスティンパレスは、ゆったり坂路を駆け上がった。騎乗した泉谷（レースは団野）は「走りのバランスは前走、前々走と比べて一番いいと思います」と納得の表情。近2走は東京で天皇賞・秋3着、ジャパンC5着。「中山を意識した調整で、ちゃんと（歩幅を）詰めた走りができている」と中山仕様に仕上がった。