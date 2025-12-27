俳優の天海祐希（５８）が２６日、都内で主演映画「緊急取調室ＴＨＥＦＩＮＡＬ」の初日舞台あいさつに出席。「昨日はワクワクとドキドキで寝られなかった」と晴れやかな表情を見せた。「これのおかげで怖いってイメージが浸透してるんですよ」と嘆く場面もあったが、田中哲司（５９）が「怖さはあるけど、もともとは温かい本当に優しい人」とフォロー。小日向文世（７１）は「芝居への向かい方がすごいんです。最終日に、