阪神の佐藤輝は契約更改の“越年”が決まった。球団の年内最後の営業日を終えても、ただ1人サインをしなかった。球団では12年オフの久保康友以来となる。竹内孝行副本部長は「今日が26日。土日を挟むので越年ということになるかなと思いますけども、特にそこにこだわりはない。しっかり話し合っていきたい」と語った。