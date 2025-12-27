ミュージアムマイルは角馬場から坂路で息を整えた。調教後馬体重は前走比8キロ増の508キロ。高柳大師は「体はいつもの輸送前と同じ。追い切り後も順調に来られている」と報告した。今年の皐月賞馬で3歳世代を代表する一頭。2枠4番については「内枠の偶数がいいと思っていたし、理想的な枠で言い訳ができない」と力強かった。