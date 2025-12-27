ＮＨＫ連続テレビ小説「ひらり」などを手がけた脚本家の内館牧子（うちだて・まきこ）さんが、１７日に急性左心不全のため東京都の病院で死去していたことが２６日、分かった。７７歳。秋田市出身。葬儀は近親者で行った。喪主は弟の均さん。大の好角家としても知られ、女性で初めて大相撲の横綱審議委員会（横審）委員を担当。元横綱・朝青龍との“対立”でも話題となっていた。明るくおおらかなキャラクターに、歯に衣着せぬ