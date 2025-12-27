３人組ロックバンドのＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが、３１日放送の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合ほか、後７・２０）で大トリを務めることが２６日、分かった。同日に曲順が発表されたもので、バンドが紅白の大トリを務めるのは史上初めての快挙となる。また、オープニングの「放送１００年紅白スペシャルメドレー」でも、ミセスはトップバッターとして「夢であいましょう」を歌唱するため、ミセスに始まりミセス