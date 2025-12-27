「スピードスケート・全日本選手権」（２６日、長野市エムウェーブ）男子５００メートルで、新濱立也（２９）＝高崎健康福祉大職＝が３４秒４０で２位に入り、２度目の五輪代表を確実にした。森重航（オカモトグループ）が３４秒３６の国内最高記録で初優勝し、２度目の代表を手中に収めた。２人は日本連盟が設定した派遣標準記録の最高位「ＳＳ」の３４秒５１を上回った。女子５００メートルは既に代表確実の吉田雪乃（寿広）