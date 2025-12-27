昨年覇者のレガレイラは坂路を4F71秒4〜1F17秒3でゆったりと登坂。その後はダートコースで気持ち良さそうに体をほぐした。この中間、木村師は「元気に調教に向かってくれているし、年を取るごとにいい意味でお姉さんらしさ、たくましさが出てきた」とコメント。史上初となる牝馬による有馬記念連覇へ、状態面は万全だ。