宝塚記念に続く春秋グランプリ制覇を狙うメイショウタバルは金曜朝、坂路をリズム良く駆け上がった。石橋師は「ここまでは予定通りに来た。馬体重（木曜発表時点520キロ）は前回と同じような感じ。輸送もあるし、あとは（武豊に）任せる」と計画通りの調整過程を強調した。絶好の6番枠を引き当て、あとはレジェンドに託す。