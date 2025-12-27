昨年ダービー12着以来の芝に挑むサンライズジパングは坂路で軽めの調整。前川師は「リラックスして上がって来られたし、いい雰囲気でした。最終追いでビッシリ負荷をかけたけど、そのダメージもなさそう」と順調さを伝える。調教後馬体重は前走比8キロ増の532キロ。「輸送で減ると思うし、ちょうどいいと思います」と語った。