オーストラリア遠征のメルボルンCで23着に敗れたシュヴァリエローズは坂路で調整。年が明ければ8歳のベテランだが、だ。動きを見届けた清水久師は「（海外帰りの）ダメージはない。いい感じじゃないでしょうか。自分のリズムで競馬をしてくれれば」と意気込む。昨年のスポニチ賞ステイヤーズS以来のVを目指す。