ダノンデサイルは昨年（3着）に続いて2年連続の参戦。金曜朝は安田師が騎乗して坂路を駆け上がった。指揮官は「今朝はなだめながらの調教。このまま無事に当日を迎えられれば」と見据える。英国遠征から帰国初戦の前走ジャパンCは3着。「レコード決着の反動は問題ない。最終コーナーで内外に馬がいる形が理想」と思い描いた。