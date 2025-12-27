女優の橋本愛（29）が26日、フジテレビの配信サービス「FOD」の連続ドラマ「にこたま」（金曜後8・00）の初回放送日を迎え、都内で会見を行った。橋本演じる弁当店の従業員が、長年同居する恋人の浮気をきっかけに家族の在り方などを考える物語。橋本は「自分の年齢的にもリアル。切実な現実が描かれている」と見どころをアピールした。恋人役の瀬戸康史（37）は「浮気をしてしまってすみません」と話し笑いを誘っていた。