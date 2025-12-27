コスモキュランダは角馬場で体をほぐし、ゲートで駐立を確認。高ぶる闘志を内に秘めた。前日の枠順抽選会では横山武が希望の10番枠をゲット。加藤士師は「武史は“エフフォーリアで勝った10番が欲しい”と言っていたんですよね。他の陣営もそうですが、やっぱり凄い人は運も持っているんだと思った」と笑顔を絶やさなかった。