阪神の才木浩人投手（２７）が２６日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１億３０００万増の２億５０００万円でサインした。今季は２４試合の登板で１２勝６敗。防御率１・５５で自身初となる最優秀防御率のタイトルを獲得し、リーグ優勝に貢献した。それでも目指す場所はまだ先にある。今オフは低酸素トレーニングで出力と持久力アップを図り、来季はタイトルを総なめする。（金額は推定）昨季以上に、こだわりたい