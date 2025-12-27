ミステリーウェイは金曜朝、松本を背にCWコースを軽快に駆け抜けた。小林師は「この年齢なので大きな変化はないけど、前走の方がピリピリしていた。背腰の硬さもなく雰囲気はいい」とうなずく。6枠11番に「ジョッキーはもう少し内が良かったみたいだけど、周りを見ながらタイミング良くハナヘ行ければ」と逃げ宣言した。