阪神は２６日、前米大リーグ・ブレーブスのカーソン・ラグズデール投手（２７）と来季の契約を締結したと発表した。単年契約で推定年俸８０万ドル（約１億２４８０万円）。背番号は４６に決まった。１５０キロ超の速球とカーブが武器で、デュプランティエが抜ける先発ローテの一角として期待される。２７歳と伸び盛りな２０３センチの長身右腕は日本での成功を誓った。デュプランティエの穴は２０３センチ、１０６キロの大型右