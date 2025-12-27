清水久厩舎は2頭出し。マイネルエンペラーはシュヴァリエローズと同じく坂路で調整。天皇賞・春（5着）以来、約7カ月半ぶりとなるが帰厩後、順調に調整し大一番に間に合わせた。清水久師は「早めに戻してきたので動き、馬体の張りやツヤもいい」とジャッジ。久々でも態勢は整っており、持ち味の粘り強い先行力に期待していた。