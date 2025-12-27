アドマイヤテラはCWコースを軽やかな脚さばきで周回。大江助手は「馬場に出た瞬間からはつらつとした動きで充実しています」と状態の良さをアピール。前走ジャパンCはスタート後に落馬。「大きなダメージはなく精神面も全く問題がなかった。中山2500メートルの舞台は合っている」とG1初制覇を目指す。