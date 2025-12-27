8歳馬アラタはWコースへ。単走でも集中力を維持し、フットワークの力感は十分。5F84秒8〜1F16秒4で息を整えた。G1挑戦は今春の天皇賞（15着）以来の2度目。キャリア32戦目で大舞台にたどり着いた。それでも和田勇師に浮足立つ様子はなし。「ここまでの調整は順調に来ています」とだけ、冷静に話した。