野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内のホテルで記者会見を開き、第６回ＷＢＣに出場するメンバー８人を先行発表。１１月の「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」で選出外だった阪神の石井大智投手（２８）がサプライズ選出された。右腕は驚きと喜びの心境を明かし、ＷＢＣでも無失点を継続して連覇に貢献することを宣言。大谷らとの共闘で多くのことを吸収し、今後の成長につなげてい