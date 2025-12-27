プロ・リーグ 25/26の第20節 スタンダールとシントトロイデンの試合が、12月27日02:30にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。 スタンダールはティモシー・ヌカダ（FW）、デニス・エッケルト（FW）、キャスパー・ニールセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、