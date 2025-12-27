11月27日、ヨーロッパリーグのフェイエノールト対セルティック戦には両チーム合わせて４人の、その３日後のオランダリーグ、フェイエノールト対NEC戦では５人の日本人選手がフェイエノールトのホームスタジアム、デ・カイプで競演した。フェイエノールトの日本人選手はDF渡辺剛（山梨学院）、FW上田綺世（鹿島学園）。セルティックはMF旗手怜央（静岡学園）、FW前田大然（山梨学院）。NECはMF佐野航大（米子北）、FW小川航基（