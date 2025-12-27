田中碧が所属するリーズは、今冬の移籍市場でストライカーの獲得が注目されている。候補のひとりとして名前があがっているのが、フェイエノールトで大活躍している上田綺世だ。日本代表のエースはエールディビジで17試合に出場し、18ゴールと得点力を爆発させている。英紙『Express』は12月25日、リーズにとって理想的な１月の移籍市場との記事を掲載。そのなかで、上田がぴったりの補強候補と報じた。同紙は「ドミニク・キ