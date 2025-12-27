【その他の画像・動画等を元記事で観る】 香取慎吾の新レギュラー番組『しんごの芽』（「芽」は絵文字が正式表記）が、2026年1月10日より読売テレビにて放送されることが決定した。 ■初回のマンスリーMCは、テレビを席巻する“令和のニュースター” 『しんごの芽』は、あらたな“未来のヒット番組”を見つけるべく、様々なテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。40年弱もの間テレビの最前線を走